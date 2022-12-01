Эксклюзив 01 декабря 2022, 18:47 Торговые павильоны вспыхнули в Красноярском крае Появились первые кадры с места пожара в торговых павильонах в Минусинске

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В городе Минусинске в Красноярском крае загорелись торговые павильоны. В распоряжении «360» появились первые кадры с места происшествия.

На видео видно, как огонь распространился по крышам павильонов. По словам одного из очевидцев, во время возгорания произошел небольшой хлопок.

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В краевом ГУ МЧС России сообщили, что в 16:25 по московскому времени произошло возгорание кровли торговых рядов.

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«Первого декабря 2022 года поступило сообщение о возгорании кровли торговых павильонов в Минусинске», — отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Огонь распространился на площади 1,2 тысячи «квадратов». На месте происшествия проводят работы 26 человек и девять единиц техники. Пожару присвоили ранг 1 БИС.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.

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