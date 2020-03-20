20 марта 2020, 07:14
Торговые павильоны вспыхнули на рынке в Ростовской области. Видео
Ночью 20 марта загорелись два торговых павильона на рынке в поселке Янтарный в Ростовской области. Пожарные тушат огонь уже более трех часов, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Спасатели получили сообщение о том, что в Аксайском районе горит рынок «Атлант» в районе 03:00. Спустя два с половиной часа спасатели объявили третий ранг пожара. К рассвету пожарные остановили распространение огня.
Источник фото: МЧС
Сейчас они проливают тлеющие конструкции, разбирают завалы там, где нет огня. Общая площадь возгорания — 680 квадратных метров. Тушат 88 человек и 16 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших в ЧП нет. О точной причине происшествия на рынке информации пока нет.