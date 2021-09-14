Торговца психостимуляторами задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего торговца наркотиками из Красноярска. Во время обыска у мужчины было найдено 120 граммов психостимуляторов. Об этом рассказали «Невские новости».

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что гражданин попался стражам порядка 11 сентября у дома № 76 на улице Кольцова. При себе у мужчины было пять упаковок синтетического наркотика.

По предварительной информации, запрещенные вещества продавались через магазин в теневом секторе интернета. Следствие возбудило уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков.