Происшествия 15 мая 2023, 16:34 Торговца патронами задержали на Большой Советской улице в Кингисеппе

Читать 360tv в

В Кингисеппе сотрудники полиции задержали мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался продать патроны посетителям кафе. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии Петербурга, случай произошел в воскресенье, 14 мая, на Большой Советской улице. После того, как посетитель заведения попытался продать гостям мелкокалиберные патроны, персонал кафе решил вызвать полицию.

Реклама

Во время досмотра у мужчины обнаружили 1084 патронов калибра 5,6 миллиметра.