Торгово-офисный центр «Скала» загорелся в Самаре

Пожар начался в торгово-офисном центре «Скала» в Самаре — огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Причины пока неизвестны, никто из сотрудников и посетителей не пострадал.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области. Заявление ведомства процитировал ТАСС.

«В 11:45 (10:45 мск) поступило сообщение о пожаре в ТОЦ „Скала“ по адресу: Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, 4, корпус 15», — сообщили там.

В пресс-службе уточнили, что пожару присвоили второй ранг сложности. При этом пострадавших или погибших нет, спасатели эвакуировали посетителей и сотрудников.

Источник фото: «ВКонтакте»

В Сети стали появляться видео с места. На кадрах видно, что загорелся фасад здания на втором и третьем этажах. В небо поднимается столб черного плотного дыма. От фасада здания отваливаются куски горящего пластика — некоторые из них падали на припаркованные возле здания машины.

В прокуратуре Самарской области уже начали проверку. По ее результатам следователи дадут оценку действиям ответственных лиц, а также решат вопрос о мерах прокурорского реагирования. На место пожара выехал прокурор Октябрьского района Самары Александр Левыкин — он координирует действия правоохранителей.