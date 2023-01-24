Происшествия 24 января 2023, 17:22 Торговка наркотиками из Тольятти попалась на легализации незаконного заработка

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В марте прошлого года полиция Тольятти задержали 28-летнюю женщину с сумкой, полной мефедрона, но в ходе расследования вскрылись и другие преступления. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

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Полицейским стало известно, что женщина вывела с криптовалютной биржи заработанные на наркотиках деньги. И легализовала их через карты третьих лиц. В итоге на свой счет она положила 120 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужды. Женщине предъявлено новое обвинение.