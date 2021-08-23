Торфяники загорелись в Тюмени

Торфяники вспыхнули в районе тюменской ТЭЦ-2, передает ИА Ura.ru.

Сотрудники регионального МЧС оцепили участок, на котором обнаружили низовой пожар.

«Слышно, как периодически падают деревья, „подкошенные“ огнем. Пожар низовой, поэтому у них выгорает основание ствола», — рассказал корреспондент информагентства.

По его словам, спасатели локализовали возгорание. Отмечается, что не менее трех возгораний зафиксировано недалеко от ТЭЦ-2 в районе Ялуторовского тракта.