facebook_pixel
    23 августа 2021, 22:59

    Торфяники загорелись в Тюмени

    Артур Блянихов

    Торфяники вспыхнули в районе тюменской ТЭЦ-2, передает ИА Ura.ru.

    Сотрудники регионального МЧС оцепили участок, на котором обнаружили низовой пожар.

    «Слышно, как периодически падают деревья, „подкошенные“ огнем. Пожар низовой, поэтому у них выгорает основание ствола», — рассказал корреспондент информагентства.

    По его словам, спасатели локализовали возгорание. Отмечается, что не менее трех возгораний зафиксировано недалеко от ТЭЦ-2 в районе Ялуторовского тракта.