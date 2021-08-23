23 августа 2021, 22:59
Торфяники загорелись в Тюмени
Торфяники вспыхнули в районе тюменской ТЭЦ-2, передает ИА Ura.ru.
Сотрудники регионального МЧС оцепили участок, на котором обнаружили низовой пожар.
«Слышно, как периодически падают деревья, „подкошенные“ огнем. Пожар низовой, поэтому у них выгорает основание ствола», — рассказал корреспондент информагентства.
По его словам, спасатели локализовали возгорание. Отмечается, что не менее трех возгораний зафиксировано недалеко от ТЭЦ-2 в районе Ялуторовского тракта.