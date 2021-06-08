08 июня 2021, 19:22
Тополиный пух стал причиной пожаров в Свердловской области
В Верхней Салде Свердловской области горящий тополиный пух становится причиной пожаров.Как сообщил tagilcity.ru, 6 июня сотрудники МЧС были вынуждены выезжать на тушение таких возгораний восемь раз.
Пламя перекидывалось на находящийся поблизости мусор и сухостой, что могло привести к дальнейшему распространения огня.
Местные жители считают, что пух кто-то специально поджигает. По данным издания, жители также недовольны работой местной администрации в этом направлении. Поскольку тополя не опилили в свое время. А в городе необходимо убрать сухостой и мусор.