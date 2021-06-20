20 июня 2021, 14:42
Топливо разлилось по Волге из затонувшего судна
Затонуло судно, пришвартованное к пристани на Волге в районе улицы Магистральной в Казани. Об этом сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ) «РегионСпас» в Instagram.
Судно пошло ко дну вечером 19 июня. Из него в акваторию реки вылилось топливо. На опубликованных кадрах видна маслянистая темная пленка на поверхности воды. Объем и площадь разлива уточняются.
Специалисты ПАСФ убирают маслянистую пленку. Нефтепродукты откачивают с поверхности воды вакуумными установками.
Причины аварии пока неизвестны.
Судя по аббревиатуре и серии на судне, речь идет о речном толкаче, написало Inkazan.ru. Его построили в 1982 году на Новоладожском судоремонтном заводе.