Топливо разлилось по Волге из затонувшего судна

Затонуло судно, пришвартованное к пристани на Волге в районе улицы Магистральной в Казани. Об этом сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ) «РегионСпас» в Instagram.

Судно пошло ко дну вечером 19 июня. Из него в акваторию реки вылилось топливо. На опубликованных кадрах видна маслянистая темная пленка на поверхности воды. Объем и площадь разлива уточняются. Специалисты ПАСФ убирают маслянистую пленку. Нефтепродукты откачивают с поверхности воды вакуумными установками. Причины аварии пока неизвестны. Судя по аббревиатуре и серии на судне, речь идет о речном толкаче, написало Inkazan.ru. Его построили в 1982 году на Новоладожском судоремонтном заводе.