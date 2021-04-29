29 апреля 2021, 09:55
Топливо разлилось на дороге в Саратовской области из-за аварии с нефтевозом
Нефтевоз опрокинулся в Саратовской области, из-за чего на дорогу разлилось топливо. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.
По данным агентства, ДТП произошло на 361-м километре автодороги Р228, соединяющей Сызрань и Волгоград.
«Опрокинулся нефтевоз, произошел разлив пяти кубических метров на площади 350 квадратных метров без возгорания», — сообщил собеседник агентства.
В результате аварии никто не пострадал. Угрозы водоемам нет, но движение на дороге перекрыто.