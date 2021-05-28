Топливо попало в Лену при загрузке танкера

Разлив нефтепродуктов ликвидируют на реке Лена в Приангарье. Он произошел при загрузке танкера, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Инцидент произошел накануне. Танкер загружали дизельным топливом, но в процессе нефтепродукты попал в реку. В ведомстве отметили, что количество разлитого дизеля был незначительным.

«Объем разлива пока устанавливается, его последствия устраняются», — заключили в полиции.

Обстоятельства и причины разлива будут установлены в ходе проверки. По ее итогам будет принято правовое решение.

Несколькими днями ранее крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории Черного моря рядом с Туапсе. Местные жители сообщали, что особенно сильно пострадали в результате ЧП район дикого пляжа и Дальний мол.

Вода в море стала черного цвета и покрылась пленкой. На берегу распространился резкий химический запах. Последствия случившегося быстро устранили.