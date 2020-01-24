24 января 2020, 13:15
Топливный бак взорвался в Башкирии. Два человека погибли
Несчастный случай произошел 3 декабря 2019 года в Башкирии. Взорвался топливный бак тепловоза в локомотивном депо АО «ПромЖД-Гарант». В результате погибли двое мужчин 41 и 48 лет: слесарь и машинист тепловоза. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на государственную трудовую инспекцию.
По данному инциденту провели проверку. Выяснилось, что во время подготовки тепловоза к запуску были множественные нарушения техники безопасности.
Виновных в нарушении требований охраны труда привлекут к административной ответственности. Им грозит штраф более полумиллиона.