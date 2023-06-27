Происшествия 27 июня 2023, 17:22 Топ-менеджера итальянской компании задержали с наркотиками в центре Москвы Полиция задержала в центре Москвы топ-менеджера итальянской компании с пакетиком мефедрона Фото: freepik.com

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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против топ-менеджера итальянской компании ISS international Джованни Ди Масса из-за найденных у него запрещенных веществ. Мужчине грозит до трех лет колонии, сообщил ТАСС.

По сообщению СМИ, автоинспекторы в центре столицы остановили автомобиль такси, чтобы проверить документы у водителя. В салоне в качестве пассажира находился топ-менеджер ISS international Джованни Ди Масса. Во время осмотра иностранец подозрительно нервничал. Вскоре полицейские нашли у него сверток с наркотиками.

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Позже эксперты установили, что обнаруженное вещество — мефедрон, масса которого превысила один грамм. Теперь мужчина проходит по уголовному делу о наркотиках.

Ранее представитель МВД Волк сообщила, что полицейские задержали в Москве владельца грибной наркоплантации.