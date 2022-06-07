Замглавы «ВКонтакте» погиб в Ненецком автономном округе

Заместитель главы российской социальной сети «ВКонтакте» Владимир Габриелян погиб в Ненецком автономном округе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу соцсети.

ЧП произошло во время переправы через реку. Габриелян и еще несколько человек отправились в экспедицию по побережью Белого моря. В результате несчастного случая их вездеходы перевернулись. Спасатели вели поиски на протяжении 12 часов, обнаружив тела Габриеляна и его друга, менеджера по закупкам соцсети Сергея Мерзлякова.

Вместе с ними в путешествии были Алена Габриелян и Сергей Ольсевич. Им удалось выбраться на берег. далос

«Тела нашли. Выжившие находятся в Нарьян-Маре. Поисково-спасательные работы закончены», — сообщил волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» НАО Владислав Выучейский.

Габриелян вступил на пост технического директора и вице-президента Mail Group c 2005 года.

Начиная с 2019 года он стал заместителем генерального директора «ВКонтакте», а в марте 2022 года вошел в состав совета директоров.