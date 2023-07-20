Происшествия 20 июля 2023, 15:48 Топ-менеджер «Ростелекома» погиб в аварии с автобусом в Подмосковье «Ростелеком» подтвердил гибель в ДТП главы службы внутреннего контроля Антона Калинина РИА «Новости»

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Управлявший мотоциклом мужчина погиб при столкновении с автобусом при выезде на встречную полосу на 17-м километре Рублево-Успенского шоссе. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома», водителем мотоцикла был начальник службы внутреннего контроля филиала Общего центра обслуживания Антон Калинин.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что авария произошла в 21:00 в минувшую среду, 19 июля. По предварительным данным, проезжая по шоссе, мотоциклист выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ.

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Пострадавшего с множественными травмами отправили в городскую клиническую больницу, но врачи спасти мотоциклиста не смогли.

В ведомстве добавили, что сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Telegram-канал Shot уточнил, что Калинин передвигался на мотоцикле Ducati в сторону деревни Борки. Погибшему было 32 года. Судя по опубликованным кадрам с места аварии, мотоцикл сотрудника «Ростелекома» после удара отбросило на обочину.