Топ-менеджер нефтяной компании дважды за год похищал дочь

Топ-менеджер нефтяной компании «Нижнеомринская нефть» дважды за год похищал малолетнюю дочь у матери. Мужчина прятал девочку по разным регионам, но силовикам удалось вызволить ее, сообщил РЕН ТВ.

Предприниматель в первый раз похитил четырехмесячную дочь в апреле прошлого года. Тогда ребенка вызволяли несколько подразделений СОБРа, сотрудники СК, МЧС и приставы. Мужчине удалось избежать наказания. Суд оставил девочку матери. Но 12 марта бизнесмен снова похитил девочку. Он вместе с двумя сообщниками пришел в квартиру к женщине и, пока его подельники удерживали ее, забрал дочь. Мать девочки рассказала, что он ударил ребенка головой о стену, а потом тот, кто держал ее, кинул на пол, после этого троица убежала, похитив дочку.

Операцию по задержанию похитителей силовики провели спустя две недели, в ночь с 25 на 26 марта. В Республике Коми поймали родственника предпринимателя. Он рассказал, где прячут девочку. Сначала ее держали в Ленобласти, а после этого перевезли на секретную дачу в Подмосковье.

«У нее пищевая аллергия и раздражение в зоне памперса, затаскали просто ребенка, и голодная», — рассказала мать девочки.

Отца девочки допросят в СК. Возбудили дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору.