Топ-менеджер «Лукойла» найден мертвым в Москве

В столице полиция обнаружила тело топ-менеджера российской нефтяной компании «Лукойл» Сергея Малюкова. Предположительно, он скончался от онкологии.

Как сообщил источник телеканал «360», в ночь на 26 мая полиция выехала по вызову в квартиру, которая находилась в районе Южное Бутово, в доме на улице Академика Семенова. В доме был обнаружен труп.

Было установлено, что тело принадлежало 65-летнему Сергею Малюкову. Он был советником президента компании «Лукойл» и бывшим вице-президентом и экс-членом правления.

Известно, что Малюков серьезно болел в последнее время, недавно у него диагностировали пневмонию.