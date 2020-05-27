    27 мая 2020, 20:35

    Топ-менеджер «Лукойла» найден мертвым в Москве

    Александра Каширина, Алла Морген

    В столице полиция обнаружила тело топ-менеджера российской нефтяной компании «Лукойл» Сергея Малюкова. Предположительно, он скончался от онкологии.
    Топ-менеджер «Лукойла» найден мертвым в Москве

    Как сообщил источник телеканал «360», в ночь на 26 мая полиция выехала по вызову в квартиру, которая находилась в районе Южное Бутово, в доме на улице Академика Семенова. В доме был обнаружен труп.

    Было установлено, что тело принадлежало 65-летнему Сергею Малюкову. Он был советником президента компании «Лукойл» и бывшим вице-президентом и экс-членом правления.

    Известно, что Малюков серьезно болел в последнее время, недавно у него диагностировали пневмонию.