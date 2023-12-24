Эксклюзив 24 декабря 2023, 20:33 Тонувшую женщину спасли на Москве-реке Источник «360»: спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую женщину Департамент ГОЧСиПБ Москвы / Telegram

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Женщина упала в Москву-реку в районе Большого Москворецкого моста. На место ЧП незамедлительно направили группу спасателей, сообщил источник «360».

«Сообщение о ЧП поступило в 18:25. Спустя буквально 10 минут женщину подняли на борт катера и отправили на поисково-спасательную станцию „Крымский мост“», — уточнил он.

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По данным пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, специалисты обнаружили в воде женщину, которая начала тонуть.

Пострадавшую вытащили из реки и подняли на борт аэролодки. После этого ее доставили на поисково-спасательную станцию, где оказали первую помощь.

Бригада скорой помощи госпитализировала женщину с признаками переохлаждения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Строгинском затоне спасли мужчину. Спасатели обнаружили москвича в 30 метрах от берега. Его доставили на сушу и оказали первую помощь.