Происшествия 07 июля 2023, 17:04 Тонущего мужчину спасли в Строгинском затоне в Москве Спасатели вытащили из воды тонущего мужчину в Строгинском затоне в Москве https://moslenta.ru/

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Днем 7 июля в Строгинском затоне спасли мужчину, который начал тонуть. Об этом в Telegram-канале сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Сотрудники ведомства незамедлительно отправились на место происшествия и обнаружили мужчину, находившегося в 30 метрах от берега. Его доставили на сушу и оказали первую помощь. После мужчину 1970 года рождения госпитализировали.

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Причиной случившегося стало купание в неположенном месте. Специалисты настоятельно рекомендуют выбирать только разрешенные для этого места, не оставлять детей без присмотра и не заплывать за ограничительные знаки.

Ранее главный нарколог Подмосковья Холдин предостерег от купания в нетрезвом виде.