07 июля 2023, 17:04
Тонущего мужчину спасли в Строгинском затоне в Москве
Спасатели вытащили из воды тонущего мужчину в Строгинском затоне в Москве
Днем 7 июля в Строгинском затоне спасли мужчину, который начал тонуть. Об этом в Telegram-канале сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Сотрудники ведомства незамедлительно отправились на место происшествия и обнаружили мужчину, находившегося в 30 метрах от берега. Его доставили на сушу и оказали первую помощь. После мужчину 1970 года рождения госпитализировали.
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Причиной случившегося стало купание в неположенном месте. Специалисты настоятельно рекомендуют выбирать только разрешенные для этого места, не оставлять детей без присмотра и не заплывать за ограничительные знаки.
Ранее главный нарколог Подмосковья Холдин предостерег от купания в нетрезвом виде.
Москва 2023
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