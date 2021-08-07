Тонущего человека в Анапе впервые спасли при помощи беспилотника

На центральном пляже Анапы дрон впервые спас тонущего человека. Молодой человек заплыл слишком далеко от берега, но вернуться сам не смог, переоценив свои силы. Уже через несколько секунд к нему подлетел беспилотник со спасательным жилетом.

Дрон сбросил жилет тонущему. Тот смог продержаться на нем до прибытия катера спасателей, сообщило местное издание anaparegion.

Мужчину удалось быстро отследить специальной системой мониторинга, после чего к пловцу направили беспилотник. На берегу молодого человека осмотрели врачи. Они остановили у него носовое кровотечение, померили давление, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Впервые дроны-спасатели начали работать на пляжах Анапы в этом году. Проект был разработан совместно с институтом проблем РАН. Сейчас на центральном пляже города работает три специально оборудованные спасательные вышки «Анаспас». В будущем их количество планируется увеличить.