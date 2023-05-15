15 мая 2023, 17:14
Тонированная Lada Priora врезалась в пешеходов в центре Екатеринбурга
В центре Екатеринбурга произошло ДТП на перекрестке улиц Малышева и Добролюбова, там тонированная Lada Priora въехала в трех пешеходов. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.
Отечественный автомобиль сначала выехал на полосу встречного движения, а потом через разделительную полосу — на тротуар. Там стояли трое пассажиров. Две девушки успели отбежать, а молодого человека отбросило на соседнюю машину. Серьезных травм в ДТП никто не получил.
ДТП
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