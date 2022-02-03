Томский полицейский обматерил девушку за отказ показать паспорт. Видео

Сотрудник полиции из Томска долго требовал показать документы у одной из местных жительниц. Девушка отказывалась, в итоге полицейский не выдержал и нецензурными выражениями послал ее на три буквы и захлопнул дверь. Об этом сообщил Telegram-канал «Регион-70 Томск».

Причиной вызова полиции стал шум из квартиры девушки, соседи вызвали правоохранителей.

Пресс-служба регионального МВД сообщила «Газете.ru», что проведет проверку в отношении сотрудника, по ее итогам примет решение в соответствии с законодательством.

Ранее в Санкт-Петербурге два сотрудника ДПС жестко задержали коллегу из уголовного розыска из-за отказа предъявлять служебное удостоверение. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», у 24-летней женщины сломана ключица.

После произошедшего у сотрудников ДПС изъяли табельное оружие и служебные удостоверения. Проводится проверка.