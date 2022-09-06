Том Хэнкс попал в давку на фестивале в Малибу | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 16:24 Поделиться Telegram

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Viber Том Хэнкс попал в давку на фестивале в Малибу

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Давка произошла на фестивале в Малибу. В паникующей толпе оказались Том Хэнкс, Мэл Гибсон, Дженнифер Лопес и другие знаменитости, сообщило РИА ФАН.

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Причиной стал подросток, который заявил, что у него якобы есть пистолет. В итоге никакой стрельбы не было. Полицейские подтвердили отсутствие опасности.

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