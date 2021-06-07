Толпа подростков жестоко избила трех мужчин в Дудинке. Нападение сняла на видео жительница соседнего дома.

На кадрах с места драки можно увидеть, как толпа молодых людей избивает трех мужчин. Двое из них лежат на земле, а парни бьют их ногами.

Третий пострадавший сначала стоял на коленях, потом смог подняться, несмотря на несколько ударов ногами по голове и лицу. Затем его увели. Все это происходило на глазах двух девушек.

Потасовку прервала женщина. Она подошла к дерущимся, чтобы узнать, что происходит. После этого компания ушла.

По данным enisey.tv, очевидцы сообщили об инциденте в ГУ МВД. Полицейские начали проверку. Они опросили пострадавших, теперь устанавливают всех, кто участвовал в конфликте.

Ранее несколько подростков избили 13-летнюю школьницу на пляже в Новосибирске. На нее напали три девушки и два парня. Девочка случайно наступила на чужое пляжное полотенце. По словам матери пострадавшей, у дочери диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. Охрану вызвала хозяйка местного торгового павильона. Всех участников драки задержали и передали полиции.