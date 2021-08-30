Толпа подростков избила школьника в Новосибирске

В Новосибирске проводится проверка после избиения 15-летнего школьника толпой подростков. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным издания, пострадавшего позвал на разговор о девушке один из подростков. Школьник пришел один в указанное место, однако там его поджидали несколько человек. Сначала они навели на него перцовый баллончик, а затем начали поочередно избивать. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.