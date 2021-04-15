Толпа пьяных мужчин напала на хирурга в больнице под Красноярском

Толпа нетрезвых молодых людей напала на врача-хирурга в приемном покое больницы в городе Заозерный. Мужчины требовали срочно оказать помощь их другу. Когда доктор попросил их вести себя прилично, один из дебоширов набросился на него с кулаками, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Полицию на место потасовки вызвала медсестра. Женщина сообщила, что возле больницы шумят молодые люди. Они ведут себя агрессивно и бьют окна в приемном покое.

Правоохранители выяснили, что компания выпивших приятелей пришла в больницу, потому что один из друзей поранил себе лоб. Мужчины кричали и требовали оказать ему помощь немедленно.

Врач-хирург заверил молодых людей, что их друг получит помощь. Затем он направился в ординаторскую, чтобы подготовить все необходимое для обработки раны. Но уже через несколько минут туда ворвался 23-летний молодой человек. Он стал хамить доктору, на что тот попросил его успокоиться и вести себя прилично. Но вместо этого хулиган избил врача.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Ему грозит до двух лет лишения свободы.