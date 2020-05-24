Толпа мужчин вытолкала машину с дороги под Петербургом. Они пропускали пожарных

Мужчины толпой пытались сдвинуть легковушку, припаркованную на дороге. Жители Мурина Ленинградской области хотели помочь пожарным, которые спешили на вызов.

Сотрудники МЧС не могли проехать из-за припаркованных машин. В дело вмешались местные жители, которые совместными усилиями передвинули автомобиль на тротуар. Первые попытки были неудачными, но с каждой минутой к месту подбегало все больше мужчин.

Пожарные ехали на улицу Новая, 7/4, где на 21-м этаже новостройки горела квартира, из окна были видны языки пламени. Помещение вспыхнуло 23 мая, в 20:17. Выгорели 23 квадратных метра.

Спасатели тушили квартиру с балкона 22-го этажа. По маршевой лестнице эвакуировали 32 жильцов, написала «Фонтанка.ру».

В 21:10 пожар ликвидировали. Никто не пострадал. Горела однокомнатная квартира, сообщило издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.