Происшествия 28 марта 2024, 14:59 Толпа мужчин в Воронеже устроила жесткую драку Shot: пятеро мужчин в Воронеже устроили массовую драку РИА «Новости»

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Четверо мужчин напали на одного в Воронеже. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло на проспекте Революции. Четверо нападавших накинулись на мужчину в желтой куртке, ему удалось нокаутировать одного из оппонентов.

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Происшествие сняла на камеру мобильного телефона девушка. На кадры попал момент, как мужчины едва не снесли инвалида-колясочника.

По предварительной информации, причиной драки стала неудавшаяся кража нападавших в магазине. Очевидец им помешал, началась потасовка. В итоге он подал заявление в полицию заявление об исчезновении телефона после драки.

В начале марта массовая драка произошла на строящемся объекте на западе Москвы. В Сети появились кадры потасовки, но в полицию заявления не поступали. Тем не менее правоохранители начали проверочные мероприятия по установлению людей, совершивших противоправные действия.