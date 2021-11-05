Толпа кавказцев напала на москвича с ребенком. Видео

В Москве накануне вечером на мужчину с ребенком напала толпа кавказцев. Они ругались матом, кричали и били мужчину. Мальчик четырех-пяти лет испуганно стоял рядом и смотрел на этот беспредел.

В соцсетях появилось видео драки. На нем видно, как четыре кавказца дружно напали на мужчину. Рядом с москвичом стоял маленький ребенок. Неизвестно, получил ли он травмы.

Действие происходило недалеко от торгового центра. Почему мужчины решили напасть на прохожего с мальчиком, непонятно. Очевидцы, которые снимали происходящее на камеру, не рвались помогать. Однако один мужчина обратил внимание на драку. Он подошел ближе и призвал злоумышленников прекратить. Потом в кадр попал другой мужчина, который помогал всех разнимать. Съемка оборвалась в разгар драки.

Также, судя по видео, отец мальчика предложил кавказцам выйти один на один и драться по-честному. Но те захотели толпой бить мужчину. В МВД этот случай пока не прокомментировали. Информации о пострадавших не поступало.

Несколько дней назад семь человек задержали в Саратове по подозрению в участии в массовой драке. Избиение произошло несколько дней назад на одной из улиц города. По предварительным данным, хулиганы избили молодых людей, заступившихся за беременную.