В Санкт-Петербурге толпа напала на прохожего и избила его. Они забрали у него iPhone X и пистолет. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Нападение произошло в ночь на 9 августа на улице Фарфоровской. По предварительным данным, к 25-летнему парню подошли несколько человек и избили его. Они отняли у прохожего пистолет за 20 тысяч рублей и iPhone X. После этого преступники скрылись. Пострадавший написал заявление в полицию.

В конце июля в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга около полуночи неизвестный нанес смертельный удар знакомому и сбежал. Выяснилось, что во время распития алкоголя между мужчинами произошла ссора. В результате подозреваемый ударил табуреткой по голове хозяина квартиры и сбежал с места происшествия.