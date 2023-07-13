Происшествия 13 июля 2023, 22:56 Толпа грузин напала на российских туристов в Батуми Mash: в Батуми грузины подрались с россиянами после их жалоб на отсутствие света в ЖК Freepik

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В Батуми местные жители подрались с россиянами. Первым не понравилось, что гости пожаловались на отсутствие электричества в элитном жилом комплексе Batumi View, где они остановились. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Там же опубликовали видео, снятое очевидцами.

По данным издания, сначала оставшиеся без света россияне обратились в УК, где их отправили к энергетикам. Там вину переложили на застройщика, сказав, что строители уже более 1,5 года не могут заменить временный силовой кабель на постоянный. Тогда туристы отправились к застройщику, но все закончилось дракой.

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На видео несколько местных жителей бросаются с кулаками на россиян и выкрикивают обвинения. В частности, туристам предложили «уезжать в свою страну» и обозвали грубыми словами не только на грузинском, но и на русском языке.

От печальных последствий толпу уберегли очевидцы, не давшие мужчинам схватиться. Но россияне все же сняли побои и обратились в полицию.