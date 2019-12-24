Только нога осталась от пропавшего дайвера

Друзья дайвера вызвали сотрудников правоохранительных органов. Однако за несколько дней мужчину не удалось найти. Недавно на берег выбросило человеческую ногу. Согласно генетическому исследованию она принадлежит пропавшему.

В настоящий момент причина пропажи и обстоятельства смерти мужчины неизвестны. Приятели Пейджа предположили, что он запутался в снастях или пострадал от нападения акулы.