24 декабря 2019, 13:30
Только нога осталась от пропавшего дайвера
Ранее 28 ноября аквалангист Эндрю Пейдж погрузился под воду для рыбалки и пропал. Через три недели его ногу выбросило на берег Австралии. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на News.com.au.
Друзья дайвера вызвали сотрудников правоохранительных органов. Однако за несколько дней мужчину не удалось найти. Недавно на берег выбросило человеческую ногу. Согласно генетическому исследованию она принадлежит пропавшему.
В настоящий момент причина пропажи и обстоятельства смерти мужчины неизвестны. Приятели Пейджа предположили, что он запутался в снастях или пострадал от нападения акулы.