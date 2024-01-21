Происшествия 21 января 2024, 18:21 «Только боль и ярость». Аксенов — об ударе ВСУ по рынку Донецка Аксенов после атаки ВСУ на Донецк назвал власти Украины нацистской нежитью РИА «Новости»

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Атака, которую ВСУ предприняли на Донецк 21 января, стала очередным преступлением Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что нацистскую нежить в стране следует уничтожить полностью.

«Целенаправленный удар по мирным жителям Донецка — очередное преступление украинских террористов. Нет слов, только боль и ярость», — подчеркнул он.

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Аксенов выразил соболезнования семьям погибшим и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Нацистская нежить должна быть уничтожена. Под корень. Других вариантов нет», — заключил глава Крыма.

ВСУ ударили по Донецку в воскресенье, 21 января. Выпущенные украинскими боевиками снаряды упали в районе Текстильщик. Там расположен городской рынок, где в выходные всегда многолюдно. Жертвами атаки стали 25 человек, почти 20 пострадали.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что взывать к разуму Украины после удара по Донецку бесполезно.