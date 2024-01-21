21 января 2024, 18:21
«Только боль и ярость». Аксенов — об ударе ВСУ по рынку Донецка
Аксенов после атаки ВСУ на Донецк назвал власти Украины нацистской нежитью
Атака, которую ВСУ предприняли на Донецк 21 января, стала очередным преступлением Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что нацистскую нежить в стране следует уничтожить полностью.
«Целенаправленный удар по мирным жителям Донецка — очередное преступление украинских террористов. Нет слов, только боль и ярость», — подчеркнул он.
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Аксенов выразил соболезнования семьям погибшим и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
«Нацистская нежить должна быть уничтожена. Под корень. Других вариантов нет», — заключил глава Крыма.
ВСУ ударили по Донецку в воскресенье, 21 января. Выпущенные украинскими боевиками снаряды упали в районе Текстильщик. Там расположен городской рынок, где в выходные всегда многолюдно. Жертвами атаки стали 25 человек, почти 20 пострадали.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что взывать к разуму Украины после удара по Донецку бесполезно.
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Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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