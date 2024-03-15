Происшествия 15 марта 2024, 16:11 Толкнувшего девушку под поезд в Москве мужчину отправили под арест Суд Москвы арестовал мужчину, который толкнул девушку под поезд

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Суд в Москве заключил под стражу 39-летнего мужчину, который во время конфликта толкнул бывшую девушку под электропоезд. Ему предъявили обвинение по статье о покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Подсудимый признал свою вину, но просил суд не отправлять его под арест. В надзорном ведомстве подчеркнули, что расследование уголовного дела находится на контроле.

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ЧП произошло 13 марта на станции «Войковская» Замоскворецкой линии метро. Во время конфликта мужчина толкнул девушку перед подходящим к перрону электропоездом. Машинист успел среагировать и затормозил.

Один из очевидцев задержал злоумышленника до прихода сотрудников правоохранительных органов. Затем его передали в руки полиции.