Тольяттинец умер, защищая возлюбленную и ее детей

По словам его сожительницы Дарьи, они хранили ненужные вещи у соседа. Он, считая, что пара ему обязана, заставлял убираться в квартире. А там происходил бардак — постоянные посиделки с «алкашами-наркоманами». Когда Даше и Саше надоело наводить порядок в чужой квартире, они забрали все свои вещи. Но хозяина это не устроило, он сказал, что убираться все равно необходимо, пара отказалась. Об этом написал сайт «Дни. ру».

Ночью сосед вместе с двумя друзьями начал ломиться в квартиру. Александр вышел, чтобы выяснить, в чем дело, но его избили до состояния комы. Спустя два месяца он умер.

«Эти наркоманы на свободе, один в клинике лежит. Причину смерти тоже не смогли определить. В справке написано: другие не точно обозначенные и неуточненные причины смерти», — заявила Дарья.