Ток пустили по батареям жилого дома в Воронеже вместо отопления

Электрический ток пошел по батареям в доме на улица Хользунова. Дежурный в МЧС получил звонок, из которого узнал о пожаре.

Из-за этого эвакуировали 115 местных жителей. Никто не пострадал. Временно людей разместили в автобусах, чтобы им было где согреться.

На место ЧП приехали спасатели, сотрудники коммунальных служб, пожарные и полицейские. Подъезд обесточили. Кроме того, в целях безопасности отключили газ.

Причины подачи тока на внутридомовую систему отопления пока не известны. Их устанавливают специалисты.

Жильцы дома впервые подумали о поломке примерно 9 сентября. По их словам, в некоторых квартирах на отключенных батареях нагревались отдельные металлические пластины, часть из них загорелась. В одной из квартир на пятом этаже полностью выгорела кухня. Вместе с этим жильцы столкнулись с проблемами с электроснабжением. Они не могли пользоваться электроприборами, потому что напряжение постоянно падало.