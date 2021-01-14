facebook_pixel
    14 января 2021, 10:54

    Той-терьер три дня сторожил замерзшую хозяйку в 30-градусный холод

    Полина Петрова

    Маленькая рыжая собака породы той-терьер на протяжении трех дней сторожила замерзшую хозяйку в 30-градусный холод в Дивногорске, сообщил сайт kp.ru.
    Той-терьер три дня сторожил замерзшую хозяйку в 30-градусный холод

    Руководитель отряда «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина рассказала, что 10 января 72-летняя пенсионерка вышла на прогулку со своим питомцем. Вместе с собакой она направилась в ближайший лес. Спустя некоторое время родные поняли, что женщина пропала.

    Три дня ее искала семья, сотрудники полиции, добровольцы и кинологи поискового отряда «Рядом». Специалисты отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Помимо прочего, к поискам присоединились жители города. Между постоянными окликами женщины устраивали минуты тишины, чтобы прислушаться к звукам.

    Внезапно из заснеженных кустов донесся приглушенный плач. Там обнаружили женщину, а с ней была любимица Нюся. Помочь пенсионерке не представлялось возможным, она замерзла насмерть. Собака чудом выжила. Позже появилось много желающих забрать ее себе, но питомец останется в семье погибшей пенсионерки, где его любят.