Происшествия 02 декабря 2023, 14:05 ТОФ подтвердил ДТП с участием военных на Камчатке ТОФ: при ДТП у гарнизона на Камчатке получили травмы трое военнослужащих РИА «Новости»

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Трое военнослужащих пострадали при аварии с участием легкового автомобиля на Камчатке. Водитель не справился с управлением и врезался в группу молодых людей. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

ДТП произошло рядом с воинской частью. Пострадавшим военным оказали медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет.

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Ранее стало известно, что автомобиль ехал на скорости 80 километров в час и врезался в группу военнослужащих, которые переходили дорогу.

В Сети распространились кадры с видеорегистратора, которые зафиксировали аварию. Столкновение вызвало у очевидцев панику, на видеозаписи люди звали на помощь и нецензурно ругались.

Ранее ДТП произошло в Елизовском районе Камчатки, на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись, погибли пять человек.