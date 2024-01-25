Эксклюзив 25 января 2024, 07:28 Точка фастфуда сгорела на Казанском вокзале в Москве Источник «360»: на Казанском вокзале сгорела палатка быстрого питания РИА «Новости»

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На территории Казанского вокзала в Москве сгорела точка фастфуда. Никто не пострадал, сообщил источник «360».

Палатка быстрого питания загорелась 25 января. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

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Пожар произошел на территории бетонного завода в Южном административном округе Москвы утром 24 января. Спасателей вызвали на улицу Котляковскую. По одной из версий, кто-то поджег два грузовых автомобиля и автопогрузчик. Огонь потушили менее чем за 20 минут. Обстоятельства происшествия выяснят правоохранительные органы.