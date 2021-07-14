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    14 июля 2021, 14:38

    Тобольский депутат на Mercedes сбил сотрудника ДПС и скрылся с места

    Александр Блинов, Денис Малышев

    Депутат Тобольской городской думы Сергей Вакаркин подозревается в применении насилия против полицейского. По версии следствия, чиновник за рулем Mercedes сбил сотрудника ДПС. В Тобольской думе сообщили «360», что их пока не уведомляли о произошедшем.

    Против депутата завели дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. СК по Тюменской области сообщил, что накануне вечером парламентария попытались остановить сотрудники ГИБДД. Депутат на своем Mercedes пересекал сплошную и неоднократно выезжал на встречную полосу там, где запрещен обгон. Когда его попросили выйти из авто, он надавил на газ и сбил инспектора ДПС. После этого чиновник скрылся с места.

    В думе Тобольска рассказали «360», что пока не получали уведомлений о ДТП.

    «В Тобольскую городскую думу не поступало официальной информации из правоохранительных органов о происшествии с участием депутата. Для выяснения всех обстоятельств будет направлен запрос в ГИБДД», — сообщил пресс-секретарь.

    Пострадавшему сотруднику ДПС оказали помощь. Расследование продолжается.

    Ранее бывший депутат госсовета Удмуртии погиб в аварии, врезавшись в грузовик.