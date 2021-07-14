Тобольский депутат на Mercedes сбил сотрудника ДПС и скрылся с места

Депутат Тобольской городской думы Сергей Вакаркин подозревается в применении насилия против полицейского. По версии следствия, чиновник за рулем Mercedes сбил сотрудника ДПС. В Тобольской думе сообщили «360», что их пока не уведомляли о произошедшем.

Против депутата завели дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. СК по Тюменской области сообщил, что накануне вечером парламентария попытались остановить сотрудники ГИБДД. Депутат на своем Mercedes пересекал сплошную и неоднократно выезжал на встречную полосу там, где запрещен обгон. Когда его попросили выйти из авто, он надавил на газ и сбил инспектора ДПС. После этого чиновник скрылся с места.

В думе Тобольска рассказали «360», что пока не получали уведомлений о ДТП.

«В Тобольскую городскую думу не поступало официальной информации из правоохранительных органов о происшествии с участием депутата. Для выяснения всех обстоятельств будет направлен запрос в ГИБДД», — сообщил пресс-секретарь.

Пострадавшему сотруднику ДПС оказали помощь. Расследование продолжается.

Ранее бывший депутат госсовета Удмуртии погиб в аварии, врезавшись в грузовик.