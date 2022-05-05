«То там разбило, то тут». Жители Нехотеевки рассказали об утреннем обстреле со стороны ВСУ

Жители села Нехотеевка в Белгородской области рассказали об очередной атаке со стороны Украины, с которой граничит регион. Прилетевший в четверг снаряд серьезно разрушил один из домов, повреждения получили еще четыре. Многие жители хотят уехать.

В распоряжении «360» появилось видео с последствиями обстрела Нехотеевки, снятое очевидцем. На кадрах показан жилой дом на улице Зеленой, который получил наиболее серьезные повреждения. Одна из кирпичных стен полностью обрушилась вместе с крышей. Разрушены забор и еще одна постройка на территории домовладения. Погнуло даже спутниковую тарелку.

«Полдома практически нет», — сказал автор видео.

По словам соседей, дома никого не было, когда прилетел снаряд.

Жители Нехотеевки рассказали, что снаряды часто прибывают в село, обычно детонируют в воздухе.

«Привыкли более-менее. Надо будет уезжать», — сказал один из жителей села.

Женщина, проживающая в доме, от которого буквально в 100 метрах упал снаряд, призналась, что тоже собирается уезжать.

«Сегодня, может, уедем. Найдем квартиру», — сказала она.

Она проживает вместе с пожилым мужчиной-инвалидом, который не ходит. Повезло, что их дом не пострадал.

«То там разбило, то тут», — пожаловалась женщина.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в результате утреннего обстрела повреждения получили пять домов и линии электропередач. Обошлось без пострадавших, писал RT.