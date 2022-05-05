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    05 мая 2022, 15:27

    «То там разбило, то тут». Жители Нехотеевки рассказали об утреннем обстреле со стороны ВСУ

    Последствия обстрела Нехотеевки под Белгородом со стороны ВСУ показали на видео

    Александр Блинов, Иван Степанов

    Жители села Нехотеевка в Белгородской области рассказали об очередной атаке со стороны Украины, с которой граничит регион. Прилетевший в четверг снаряд серьезно разрушил один из домов, повреждения получили еще четыре. Многие жители хотят уехать.

    В распоряжении «360» появилось видео с последствиями обстрела Нехотеевки, снятое очевидцем. На кадрах показан жилой дом на улице Зеленой, который получил наиболее серьезные повреждения. Одна из кирпичных стен полностью обрушилась вместе с крышей. Разрушены забор и еще одна постройка на территории домовладения. Погнуло даже спутниковую тарелку.

    «Полдома практически нет», — сказал автор видео.

    По словам соседей, дома никого не было, когда прилетел снаряд.

    Жители Нехотеевки рассказали, что снаряды часто прибывают в село, обычно детонируют в воздухе.

    «Привыкли более-менее. Надо будет уезжать», — сказал один из жителей села.

    Женщина, проживающая в доме, от которого буквально в 100 метрах упал снаряд, призналась, что тоже собирается уезжать.

    «Сегодня, может, уедем. Найдем квартиру», — сказала она.

    Она проживает вместе с пожилым мужчиной-инвалидом, который не ходит. Повезло, что их дом не пострадал.

    «То там разбило, то тут», — пожаловалась женщина.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в результате утреннего обстрела повреждения получили пять домов и линии электропередач. Обошлось без пострадавших, писал RT.