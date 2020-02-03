То пилоты подрались, то пассажиров заморозили. Самолет не долетел до Москвы и вернулся в Париж

Лайнер должен был вылететь из аэропорта Шарль-де-Голь в 00:45 и сесть в Шереметьево. Сначала была длительная посадка пассажиров в самолет, потом его вывели на полосу, но в кабине пилотов началась драка.

«Наш рейс задерживался. Мы сели в самолет, только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов», — рассказал молодой человек.

Пассажиров оповестили о потасовке, и им пришлось ждать замены экипажа. Только после этого они все же взлетели, но на борту было так холодно, что уже через час было решено вернуться в Париж. Airbus развернулся, не долетев до России. В итоге россияне все же попали в Москву, пересев в другой самолет.