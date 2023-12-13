Происшествия 13 декабря 2023, 18:02 ТНТ Music оштрафовали на один миллион рублей Суд в Москве оштрафовал ТНТ Music на один миллион рублей за пропаганду ЛГБТ Unsplash

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В Москве оштрафовали компанию «Фонбет ТВ», которой принадлежит ТНТ Music, на один миллион рублей из-за пропаганды ЛГБТ* среди несовершеннолетних. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Компанию признали виновной по части второй статьи 6.21.2 КоАП Причиной послужил клип певицы Alma Summer Really Hurt Us без маркировки «18+».

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Ранее по той же причине оштрафовали телеканал «Айва ТВ», который транслировал клип певца Сергея Лазарева. В видеоряде содержалась пропаганда ЛГБТ*.

Верховный суд признал движение ЛГБТ* экстремистским, организацию запретили в России. Минюст подал иск 17 ноября, материалы по этому делу содержались в более чем 20 томах. Судебное заседание прошло в закрытом режиме и продлилось более четырех часов.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.