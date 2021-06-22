Тюрьму закрыли из-за нашествия мышей в Австралии

Исправительный центр Веллингтон в Австралии пришлось закрыть из-за нашествия мышей. Заключенных отправили в другие учреждения. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что животные погрызли проводку и потолок здания.

«Более 400 заключенных и 200 сотрудников исправительного центра Веллингтон будут переведены в другие учреждения в течение следующих двух недель», — рассказало издание.

Тюрьмы будет закрыта еще четыре месяца — примерно столько времени потребуется на ремонт.