Тюрьма для политзаключенных загорелась в Тегеране | 360°

Происшествия 16 октября 2022, 00:33 Поделиться Telegram

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Viber Тюрьма для политзаключенных загорелась в Тегеране Reuters: пожар произошел в тегеранской тюрьме для политзаключенных Pxhere.com

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Пожар произошел на территории тюрьмы Эвин в Тегеране. Об этом сообщило агентство Reuters.

«В тюрьме в Тегеране, где содержались политические заключенные, вспыхнула перестрелка. Над тюрьмой поднялся дым», — информировало агентство.

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Сейчас на месте происшествия работают пожарные, ситуация находится под контролем. Представитель властей Ирана сообщил местным СМИ, что бунт заключенных в данном случае исключается.

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В настоящее время пожар локализовали, в результате происшествия пострадали около восьми человек, погибших нет.

Тюрьма Эвин работает с 1972 году. После Исламской революции в 1979 году ее стали использовать для содержания политических заключенных

Сильный пожар случился сегодня в 24-этажном доме в турецком Стамбуле.Жителей оперативно эвакуировали из горящего здания.

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