02 февраля 2023, 12:25
Тюменца, забившего собутыльника кувалдой, могут посадить на 15 лет
В Тюмени задержали местного жителя по подозрению в убийстве товарища. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
Мужчины вместе выпивали в одном из домов в Тюмени в ночь на 30 января. В ходе застолья произошла ссора, и 48-летний мужчина схватил кувалду и насмерть забил своего 40-летнего товарища.
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Пострадавший сразу скончался. А нападавшего быстро задержали, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Преступления
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