Происшествия 02 февраля 2023, 12:25 Тюменца, забившего собутыльника кувалдой, могут посадить на 15 лет

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В Тюмени задержали местного жителя по подозрению в убийстве товарища. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Мужчины вместе выпивали в одном из домов в Тюмени в ночь на 30 января. В ходе застолья произошла ссора, и 48-летний мужчина схватил кувалду и насмерть забил своего 40-летнего товарища.

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Пострадавший сразу скончался. А нападавшего быстро задержали, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.