Происшествия 02 февраля 2023, 14:45 Тюменца, вонзившего другу нож в спину, осудили почти на 4 года

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В Тюменской области вынесли приговор мужчине, который в ходе ссоры вонзил другу нож в спину. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Конфликт произошел год назад во время одного из застолий. Друзья поссорились, завязалась драка. Их разняли и усадили по разным сторонам. Но потом ссора возобновилась с новой силой. Тогда один из мужчин достал нож и ударил оппонента в спину.

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Обвиняемый принес извинения, раскаялся и возместил ущерб пострадавшему. Также на суде он сказал, что не хотел применять нож, и это вышло случайно. Тем не менее его приговорили к трем годам и 10 месяцам лишения свободы.