Тюменца, угрожавшего воспитателю детсада ножом, приговорили к обязательным работам

Тюменский районный суд вынес приговор мужчине, который угрожал ножом воспитательнице детского сада. Его приговорили к обязательным работам, сообщило Ura.ru.

Инцидент произошел в мае. Мужчина пьяным пришел забрать из детского сада своего сына. Воспитательница не отдала ему ребенка. Тогда мужчина достал нож и стал угрожать ей.

В итоге мужчину из детского сада забрала полиция, а за ребенком приехала мать.

Тюменец полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 120 часам обязательных работ.