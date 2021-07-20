20 июля 2021, 14:08
Тюменца, угрожавшего воспитателю детсада ножом, приговорили к обязательным работам
Тюменский районный суд вынес приговор мужчине, который угрожал ножом воспитательнице детского сада. Его приговорили к обязательным работам, сообщило Ura.ru.
Инцидент произошел в мае. Мужчина пьяным пришел забрать из детского сада своего сына. Воспитательница не отдала ему ребенка. Тогда мужчина достал нож и стал угрожать ей.
В итоге мужчину из детского сада забрала полиция, а за ребенком приехала мать.
Тюменец полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 120 часам обязательных работ.