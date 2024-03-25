Происшествия 25 марта 2024, 11:56 Тюменца приговорили к 7,5 года тюрьмы за убийство знакомого

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В Тюменской области суд вынес приговор жителю Бердюжского района, который убил знакомого за отказ давать ему деньги на алкоголь. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Случай произошел в ноябре 2023 года. Во время распития спиртных напитков хозяин дома попросил двух товарищей удалиться. Мужчине это не понравилось, как и то, что приятель отказался дать ему денег взаймы. Он схватил нож и нанес обидчику несколько ударов, от чего тот скончался на месте.

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Суд приговорил обвиняемого к 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.