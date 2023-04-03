Происшествия 03 апреля 2023, 13:52 Тюменца обвинили в жестоком убийстве своего знакомого

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В Тобольске заключили под стражу 37-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве своего 61-летнего товарища. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Тюменской области.

Предположительно, мужчина со своим старшим знакомым были вместе в одной из квартир Тобольска. Между ними произошлаа ссора, в ходе которой один из участников схватился за нож. Более молодой боец ударил им оппонента не менее четырех раз.

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От полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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